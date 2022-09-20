Севастопольское отделение ЛДПР присоединится ко всероссийской просветительской акции

В этом году, 21 сентября, отмечается 1160-летие зарождения российской государственности. В этот день в регионах пройдет просветительская акция ЛДПР: члены и активисты партии проведут лекции по теме «Рождение российской государственности» для молодежи.

В рамках интерактивного мероприятия будут рассмотрены темы объединения славян, создания Руси, различные теории происхождения государства. Лекторы развенчают некоторые мифы о русском государстве, сформированные западными учеными, а также ответят на вопросы слушателей.

Акция будет проходить 21 сентября — в дату, принятую считать Днем образования российской государственности. В этот день в 1862 году на кремлевской площади в Великом Новгороде в присутствии Императора Александра II открыт памятник «Тысячелетие Руси».

ЛДПР выступает с инициативой учреждения в этот день Всероссийского дня исторического просвещения молодежи. Новая памятная дата будет направлена на сохранение исторической памяти, а также укреплению знаний у молодежи.

«Севастопольское отделение ЛДПР безусловно поддерживает проведение акции. Мы проведем ее в нашей общественной приемной по адресу: ул. Большая Морская, 21.

Считаю, что сейчас, как никогда, мы должны уделять внимание просвещению нашей молодежи, поскольку события на Украине показали, что фальсификация и перекраивание истории несет тяжелейшие последствия для наших народов. Мы обязаны не допустить искажения ценностей у молодого поколения», — отметил глава севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.