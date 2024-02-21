Жители поселка ГРЭС боятся обвала аварийной подпорной стены и лестницы 

Лестница и подпорная стенка между домами №5 и №7 на улице Яблочкова серьезно изношены и рискуют в любой момент обвалиться, рассказали жители поселка журналистам «НТС».

Со своей проблемой они неоднократно обращались в местную администрацию и в Правительство Севастополя.

Рядом с аварийной подпорной стеной и лестницей отремонтированная проезжая часть на улице Яблочкова и благоустроенная спортивная площадка. Но здесь дело не даже не в эстетике, а в безопасности. Ступеньки могут в любой момент провалиться, а стена рассыпаться.

Также подчеркивается, что через дорогу по улице Яблочкова стоит аварийный дом №7-А – копия того, что сгорел в феврале 2022 года. Тогда на пожаре в старом деревянном двухэтажном доме погибли четыре человека.

Люди продолжают жить в аварийном доме и ждать расселения.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот сюжета НТС