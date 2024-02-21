150 стартапов по итогам форума «Сильные идеи для нового времени» будут реализованы

Стартапы, предложенные в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», будут реализованы по двум направлениям: эксперты Сбера организовали программу акселерации технологического трека для ускорения развития 120 отобранных организаторами форума стартапов с технологическими разработками в области здравоохранения, строительства, сельского хозяйства, логистики и других индустрий, а также экспресс-программу акселерации для 30 лучших проектов семи тематических треков.

«Для нас — это возможность найти и усилить сотни перспективных стартапов в приоритетных для нас направлениях. По итогам программы акселерации выбрано 10 решений технологического трека. Каждый проект мы рассматриваем на предмет возможного применения в подразделениях Сбера и корпорациях-партнерах, а также оказываем содействие в привлечении инвестиций. Примечательно, что 30% стартапов используют в своих решениях искусственный интеллект», — отметила управляющий директор по работе со стартапами Сбербанка Наталья Магидей.

В топ-10 проектов технологического трека в 2024 году в частности вошли навигационная система для хирургии на базе технологий дополненной реальности, решение для терапии расстройств аутистического спектра за счет цифровизации и применения технологий виртуальной реальности, датчики для контроля прочности бетона, интеллектуальная ERP-система учета и оптимизации логистических процессов для владельцев сельскохозяйственных грузов, редактор презентаций на основе AI и другие.

Сбер становится партнером технологического трека Форума «Сильные идеи для нового времени» во второй раз. В 2023 году стартап Stereotech, прошедший на акселерацию в треке Сбера, разработчик первых в мире пятиосевых принтеров с технологией печати термостойкими пластиками 5Dtech, был показан Президенту России.

На конкурс «Сильные идеи для нового времени» в 2024 году подано более 30 тысяч идей. Посмотреть идеи, которые вошли в число лучших в 7 разных треках, можно на сайте идея.росконгресс.рф, воспользовавшись фильтром «топ-1000».