В Севастополе в 21:00 в честь Дня защитника Отечества прогремит салют

Министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ произвести праздничные салюты в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле и еще ряде городов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что в Севастополе сегодня будет произведен артиллерийский салют тридцатью холостыми залпами

«Знаю, сейчас многие опасаются любого звука в городе, поэтому еще раз хочу предупредить заранее. В 21.00 флот отсалютует нашим героям», — предупредил губернатор.

Ольга Сурикова