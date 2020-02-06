В Крымских соленых озерах снизилось содержание радиоактивных изотопов

После закрытия Северо-Крымского канала количество радиоактивных цезия-137 и стронция-90 в крымских озерах снизилось в 3-5 раз.

По Северо-Крымскому каналу в водоемы попадали радионуклиды, выброшенные при аварии на Чернобыльской АЭС.

По словам старшего научного сотрудника Института биологии южных морей Елены Ануфриевой радиоактивные изотопы присутствуют во всех озерах, но их концентрации не несут угроз здоровью крымчан. В озерах можно успешно развивать аквакультуру.

Цезий-137 и стронций-90 – искусственные радионуклиды с периодом полураспада около 30 лет. В своей работе сотрудники Института биологии южных морей РАН показали, что до апреля 2014 года происходило хроническое загрязнение многих озер Крыма.

Группа исследователей выяснила, что общее содержание радионуклидов в озерах не связано с соленостью. Тем не менее, концентрация соли влияет на распределение радиоактивных изотопов между водой и донными отложениями: 61% изменчивости содержания стронция-90 и 33% цезия-137 в воде озер определяется соленостью.