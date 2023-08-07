Правительство Севастополя планирует благоустроить еще два сквера на Северной и Острякова

Правительство Севастополя планирует отремонтировать памятники и благоустроить территории скверов авиаторов-черноморцев на пр. Генерала Острякова и воинам 2-й гвардейской армии на Северной Стороне.

Соответствующий приказ горхоза размещён на сайте правительства. В этом году планируется начать подготовку проектной документации, которая будет стоить 17 и 15 млн рублей соответственно.

Напомним, департамент городского хозяйства Севастополя планирует провести капитальный ремонт набережной Приморского бульвара. Соответствующая информация появилась на сайте правительства Севастополя. В этом году планируется провести проектно-изыскательские работы. На эти цели закладывается 2, 2 млн. рублей.