С юбилеем, COVID-19! Пять лет назад началась пандемия

Ровно пять лет назад, 11 марта 2020 года эксперты из Всемирной организации здравоохранения объявили, что началась пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Пандемия официально продолжалась 3 года и унесла почти 6,9 миллиона жизней во всем мире.

Инфекция COVID-19 получила свое название за то, что первый случай заражения был выявлен в 2019 году. 12 декабря в городе Ухань китайской провинции Хубэй у нескольких пациентов появились симптомы, напоминающие пневмонию. Заболевание не поддавалось лечению стандартными методами, и вскоре стало понятно, что оно вызвано каким-то новым возбудителем.

На фоне роста заболеваемости множились теории заговоров. Параллельно в обиход вошел термин «ковид-диссиденты». Так называли людей, которые вовсе отрицали существование нового коронавируса или считали, что проблема сильно преувеличена, и мы имеем дело с «обычной простудой». А еще было отдельное течение «антипрививочников», к которым присоединились даже некоторые врачи.

Некоторые мнения с интернет-форумов: вирус SARS‑CoV‑2 называли искусственно разработанным биологическим оружием (вот только не могли решить, кто его создал – американцы или сионисты), рассказывали, что его распространяют вышки 5G, что на самом деле COVID-19 – не вирусное заболевание, а «психосоматика».

Параллельно с ковид-диссидентами появилось немало людей, которые отнеслись к новой коронавирусной инфекции со всей серьезностью, даже несколько параноидально. Они часами изучали информацию в интернете, старались лишний раз не выходить из дома, надевали респираторы и всевозможные импровизированные средства защиты, подолгу намывали руки с мылом, протирали дезинфицирующими салфетками буквально всё, что их окружало.

Одни за другими в городах вводились ограничительные меры: запрет на массовые мероприятия, режим самоизоляции, обязательное ношение масок. Закрывались кафе, кино, театры, развлекательные заведения, многие компании отправляли сотрудников на «каникулы» и переводили на удаленку. В МФЦ, магазинах, банках и других организациях на полу появилась разметка, чтобы люди в очередях не стояли близко друг к другу, у входных дверей посетителей ждали сотрудники с инфракрасными термометрами.

Отдельного внимания заслуживает ажиотаж с масками. Сначала они стали дефицитом, потом все занялись их пошивом, а потом ты без маски был и не человеком: только с ней можно было зайти в магазин или учреждение, и только в ней вас начнут обслуживать в общепите, супермаркете, МФЦ.

Чем еще многим запомнился разгар пандемии? QR-кодами, ПЦР-тестами, ограничениями на въезд и выезд из страны (одно время запрещались даже междугородние поездки).

Полицейские следили, чтобы люди ходили в масках, а во времена самых строгих ограничений даже штрафовали гуляющих. Наличие собаки, с которой можно было выходить на улицу, считалось привилегией. А еще многие помнят, как в магазинах пропадала туалетная бумага и другие продукты. Люди боялись повышения цен, более строгих ограничений и торопились закупиться необходимым.

Системе здравоохранения тоже пришлось тяжело. Больных оказалось так много, что не хватало врачей, мест в стационарах, средств защиты. В больницы переоборудовали стадионы и выставочные павильоны.

Также нельзя не вспомнить о том, что хоть пандемия и стала серьезным испытанием для человечества, люди не переставали шутить на тему ситуаций, возникших из-за ковида. Вирус породил тысячи мемов по всему миру.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai