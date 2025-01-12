Добровольцы Фонда «Путь к Победе» продолжают очищать берег

Как рассказал «Севкору» председатель благотворительного фонда «Путь к Победе» Андрей Куринов, продожаются работымпо уборке берега и мониторинг новых выбросов мазута. Добровольцы фонда работают в составе волонтерских групп.

«Сейчас к нам присоединились порядка 20 добровольцев, которые работают посменно. Также ежедневно объезжаем береговую линию для выявления новых выбросов мазута. К сожалению, такие случаи есть, некоторые в труднодоступных местах. Есть погибшие птицы», — рассказал Андрей Куринов.

Добавив, что работы усложняют обрывистый берег и волнение моря, но добровольцев это не останавливает.

Если вы нашли пятна мазута или пострадавших птиц — необходимо позвонить по номеру 112.