ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа», она фактически уничтожена

28 марта около 10.20 Украина нанесла двойной удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО «HIMARS» по газоизмерительной станции «Суджа», в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен, сообщили в Минобороны.

«Таким образом, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских «союзников», — говорится в заявлении ведомства.

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Ольга Сурикова