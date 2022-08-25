Как торговать на криптовалютной бирже

Криптовалютная биржа представляет собой платформу, где можно торговать электронными монетами, обменивать их на другие коины, а также на фиатные средства. Оценивать криптобиржу нужно по количеству торгов, числу пользователей. Самой крупной криптобиржей на современном рынке считается «Бинанс».

К ключевым составляющим, которые нужно учитывать трейдеру, можно причислить следующее:

графики стоимости электронных валют;

ордера покупки/продажи;

история проведенных транзакций;

объемы торгов, которые пользователь провел на криптобирже.

График – это история цены одной электронной валюты относительно другой. Обычно он изображается в формате японских свечей, наглядно показывает динамику разницы спреда во времени.

Ордера на покупку/продажу от трейдеров образуют стакан. Это перечень либо таблица, в котором перечисляются заявки от трейдеров на покупку/продажу валют. Стакан показывает желание пользователей торговать электронной валютой по определенному курсу.

Ордер называется пассивным, если он выставляется на выполнение не по актуальному курсу, а на определенном уровне. Подобные ордера образуют показатель сопротивления/поддержки. Агрессивный ордер оформляется для торговли по актуальному курсу.

Преимущества торговли криптобиржи

Решив торговать на криптовалютной бирже централизованного типа, вы обеспечите себе такие плюсы:

Высокая ликвидность. На крупных биржах криптовалют можно легко поменять одни монеты на другие в любом количестве. Если есть криптовалютная пара, вы можете не сомневаться, что обменяете одни коины на другие без смены стоимости. Это в особенности важно для тех, кто владеет крупным количеством монет. Торговые пары, нет рамок блокчейнов. Обмен, например, Ethereum на Bitcoin довольно сложен и неудобен за пределами централизованных криптобирж. Централизованные площадки разрешают проблему кросс-блокчейновых транзакций, обеспечивают быстрый обмен активов. Небольшие комиссии. Благодаря этому на централизованных платформах даже обладатели малого числа монет могут успешно получать заработок.

Чтобы узнать, где лучше купить/продать электронные монеты, ознакомьтесь с обзорами различных торговых площадок.