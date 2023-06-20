В Севастополе уже 10 «стобальников» по ЕГЭ

В Севастополе 10 выпускников получили максимальные балы единого государственного экзамена. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
На сегодняшний день в Севастополе 3 человека получили максимальный бал по литературе, 3 — по истории, 3 — по русскому языку и один — по географии.
На максимальные баллы ЕГЭ по литературе сдали:
Беседина Дарья (школа №3)
Нестеренко Вероника (школа №58)
Соловьева Елизавета (школа №22)
ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали:
Виталий Коробко (гимназия №1 имени А. С. Пушкина)
Швед Мария и Лагунова Наталья (билингвальная гимназия №2).
100 баллов на ЕГЭ по истории получили:
Глазкова Кира и Раков Леонид (школа №3)
Пилипчук Иван (Гимназия №2)
Наивысший результат на ЕГЭ по географии у Черноволовой Ульяны (школа «Экотех+»).
Еще 2 стобалльных результата было получено участниками досрочного периода ЕГЭ.
Напомним, в России предлагают школьникам на период сдачи ЕГЭ выделять психологов.