Житель Севастополя приговорен к 7 годам лишения свободы за хранение взрывных устройств

37-летний мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ за незаконное хранение взрывных устройств. Установлено, что он хранил у себя в квартире на ул. Колобова зажигательную трубку и самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, содержавшее заряд тротила массой 177 г и 2,8 кг дроби диаметром 2,5 мм. Взрывные устройства были обнаружены и изъяты 20 октября 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий ФСБ.

Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 50 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Анна Левина