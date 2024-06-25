Полис ОСАГО исключен из списка обязательных документов при регистрации машин

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении поправки, исключающие полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства.

Согласно этому законопроекту, полис обязательной автогражданки больше не будет требоваться при постановке автомобиля на учёт или при смене владельца машины.

Также устанавливается, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто.

Помимо этого, при продаже автомобиля владелец сможет сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство.

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Анна Левина