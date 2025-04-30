Житель Севастополя оказывал сопротивление, когда его задерживали за поддержку ВСУ

Оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД обнаружили интересные комментарии одного из севастопольских пользователей в проукраинских телеграм-каналах. Автор своими высказываниями поддерживал террористическую деятельность ВСУ и публично дискредитировал Вооруженные Силы Российской Федерации в связи с проведением специальной военной операции, сообщили в пресс-службе полиции города.

Во время обследования его жилища мужчина неоднократно оказывал сопротивление, не выполнял их законные требования, а также пытался покинуть место проведения оперативно-розыскных мероприятий.

На него составлен админпротокол. Собранные материалы были направлены в Ленинский районный суд.

Ему назначили 5 суток административного ареста и штраф в 45 тысяч рублей.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео УМВД России по Севастополю