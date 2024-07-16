Выпускника одной из школ Севастополя оштрафуют за дискредитацию ВС РФ

В Севастополе полицейские привлекли к админответственности выпускника одной из школ города за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба управления МВД России по Севастополю.

Он в соцсетях оскорбительно высказывался в отношении военнослужащих ВС РФ и участников специальной военной операции, использующих патриотическую символику.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

19-летний комментатор сознался в содеянном и традиционно извинялся на камеру. Ему грозит суд и штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Собранные полицейскими материалы будут направлены в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее жительница Севастополя была оштрафована за дискредитацию ВС России — она писала посты в поддержку режима Зеленского и Алексея Навального (включен Минюстом России в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности).

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова