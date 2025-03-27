Житель Севастополя на своем участке обнаружил погребение 

Владелец земельного участка в ЖСТ «Стрела» на улице Склонной в Балаклавском районе начал строительство дома и обустройство сада. Но во время строительных работ были обнаружены древние артефакты. Хозяин участка заказал государственную историко-культурную экспертизу (ГИКЭ) — ЖСТ находится в зоне охраны достопримечательного места «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита».

В акте ГИКЕ, опубликованном на сайте Севнаследия 26 марта, говорится, что специалисты обнаружили «четыре разрезанные строительной техникой хозяйственные ямы и одно погребение, содержащее кости человека». А также фрагменты гончарной и лепной керамики и стенок пифоса, которые, по мнению археологов, датируются примерно VIII-X вв и относится к «Поселению Кадыковское северо-западное».

«В качестве мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Поселение Кадыковское северо-западное» на указанной территории необходимо проведение спасательных археологических полевых работ (раскопок) с полным или частичным изъятием археологических предметов», — указывается в заключении.

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Ольга Сурикова