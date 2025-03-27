Делегация ДНР посетила Севастополь с рабочим визитом

Сегодня, 27 марта, Севастополь с рабочим визитом посетила делегация Народного Совета ДНР во главе с заместителем председателя Андреем Крамаром.
В Законодательном Собрании города Севастополя гостей принимали Председатель Владимир Немцев и вице-спикер Илья Журавлев. В теплой и конструктивной атмосфере стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между регионами. Как отметил Владимир Немцев, идет подготовка подписания договора о перспективной межпарламентской совместной работе.
«В ходе встречи мы достигли договоренностей о двустороннем взаимодействии между законодательными органами власти Севастополя и ДНР. Обсудили обмен успешными законодательными практиками. С 2014 года севастопольские законодатели стали опытнее и готовы делиться своими знаниями с коллегами», – отметил Илья Журавлев.
Политики договорились о дальнейшем взаимодействии, включая перенимание опыта в организации избирательных процессов.
Представители ДНР выразили желание лично присутствовать на предстоящих выборах в Севастополе.
«Для меня и моих коллег большая честь посетить Севастополь. Мы ценим оказанное нам доверие и уверены, что, действуя плечом к плечу, совместно достигнем лучших и больших результатов», – подчеркнул Андрей Крамар, выразив благодарность за радушный прием.