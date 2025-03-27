Мошенники начали обманывать россиян в домовых чатах

Происшествия
27-03-2025

МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества с домовыми чатами

Там они под видом жильцов предлагают бесплатно забрать ненужную технику или мебель, говорится в материалах МВД.

Заинтересованные граждане получают подтверждающие фото или видео, чтобы укрепить доверие. Перед встречей «сосед» извиняется и утверждает, что технику может отправить только с курьером. Для оформления доставки он предлагает перейти по ссылке, которая заражает телефон вредоносным ПО для похищения данных и получения доступа к платежным средствам

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Ольга Сурикова
Фото создано благодаря shedevrum.ai