Жильцы многострадальной многоэтажки на проспекте Победы дождались ремонта крыши

Почти два месяца с момента «шторма века» 26-27 декабря жители двух квартир на последнем этаже десятиэтажки на проспекте Победы 2Б жили в нечеловеческих условиях. А управляющая компания возмещать ущерб не торопится.

Только после обращения жильцов дома к депутату заксобрания от ЛДПР Андрею Куринову дело сдвинулось с мертвой точки

Во время шторма с дома сорвало крышу. Общая площадь уничтоженной кровли составила порядка 100 метров квадратных, а поврежденной — около 200 метров квадратных. Профнастил улетел, гидроизоляция, теплоизоляция отсутствуют, в результате вода поступает в квартиры на 10-м этаже.

А что же управляющая компания? А там ждут денег от городских властей, чтобы начать работы.

Управляющей компанией был выставлен счет в два миллиона рублей, однако, по мнению Госжилнадзора эти работы стоят значительно дешевле, порядка 600 тысяч. Этой ситуации будет дана правовая оценка, чтобы выявить действительные затраты данной работы

Депутат Куринов лично общался и с главным инжереном управляющей компании, но ситуация начала меняться только после внесения депутатом данного вопроса на заседание профильного комитета и личного звонка и. о. вице-губернатору Евгению Горлову.

«Почему не было принято своевременных действий и как в будущем избежать подобных ситуаций, учитывая, что в Севастополе довольно ветреная климатическая зона и во время подобных штормов ситуация может повториться», — задал во время заседания комитета городского хозяйства вопрос Андрей Куринов.

Ответ дал руководитель Госжилнадзора Севастополя Илья Полтавский, который принял непосредственное участие в решении этого вопроса.

«На основании многочисленных жалоб, которые стали поступать от жильцов, провел прием с участием также управляющей компании, которая, как выяснилось, ждала денег от города, после чего намеревалась приступить к ремонтным работам. Однако в ходе проверки было обнаружено немало и других многочисленных нарушений со стороны УК, которые в указанный срок она должна ликвидировать», — прокомментировал Илья Полтавский.

Добавив, что работы по восстановлению кровли начаты, полностью восстановлено кровельная конструкция и идут работы по укладке металлического профнастила.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, Госжилнадзор намерен провести общее собрание с участием частных управляющих компаний, где им будут даны разъяснения насчет порядка возмещения ущерба. Люди не должны страдать из-за непомерных аппетитов УК.