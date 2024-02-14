В Севастополе водитель троллейбуса не пропустил скорую с включенной сиреной

Сегодня около 14 часов 40 минут в районе дома № 1-А по улице Олега Кошевого водитель троллейбуса на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество автомобилю скорой помощи, передвигающемуся со включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

В результате столкновения троллейбус вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем KIA. После столкновения троллейбус и иномарка выехали за пределы проезжей части.

В ДТП пострадали четыре человека из бригады скорой помощи. Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу.

По факту ДТП с пострадавшими проводится проверка.

Напомним, 11 февраля в Севастополе произошло тройное ДТП. Тогда на трассе «Симферополь-Бахчисарай-Севастополь» столкнулись три автомобиля.