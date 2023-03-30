Женское предпринимательство: как открыть и развить своё дело. Основы предпринимательской деятельности и бизнес планирования

Бесплатная обучающая программа



За 8 дней вы изучите путь предпринимателя от идеи до успешной реализации.

Опытные спикеры, бизнес-тренера, авторские программы которых рекомендованы к реализации в регионах, осветят такие важные в предпринимательстве темы как:

• особенности женского и социального предпринимательства;

• правовые аспекты ведения предпринимательской деятельности;

• формирование и источники бизнес-идеи;

• построение и критерии устойчивости бизнес-модели;

• создание ценностного предложения;

• организация бизнес-процессов и учёт;

• личный бренд женщины – предпринимателя.

Кто может принять участие?

Предприниматели города Севастополь, ведущие бизнес более года с даты регистрации и зарегистрированные на онлайн платформе мсп.рф.

Формат мероприятия: ОНЛАЙН

Время и дата: 3-12 апреля, в будние дни, с 14:00 до 17:00

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»

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