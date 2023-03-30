Женское предпринимательство: как открыть и развить своё дело. Основы предпринимательской деятельности и бизнес планирования

Бесплатная обучающая программа
За 8 дней вы изучите путь предпринимателя от идеи до успешной реализации.
Опытные спикеры, бизнес-тренера, авторские программы которых рекомендованы к реализации в регионах, осветят такие важные в предпринимательстве темы как:
• особенности женского и социального предпринимательства;
• правовые аспекты ведения предпринимательской деятельности;
• формирование и источники бизнес-идеи;
• построение и критерии устойчивости бизнес-модели;
• создание ценностного предложения;
• организация бизнес-процессов и учёт;
• личный бренд женщины – предпринимателя.
Кто может принять участие?
Предприниматели города Севастополь, ведущие бизнес более года с даты регистрации и зарегистрированные на онлайн платформе мсп.рф.
Формат мероприятия: ОНЛАЙН
Время и дата: 3-12 апреля, в будние дни, с 14:00 до 17:00
Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»