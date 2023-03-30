В Севастополе мать-алкоголичка бросала одного двухлетнего сына

В Севастополе суд ограничил в родительских правах нерадивую мать, не занимавшуюся воспитанием сына, и взыскал с нее алименты

Установлено, что 35-летняя местная жительница длительное время не исполняла родительские обязанности по отношению к своему трехлетнему сыну. Женщина злоупотребляла спиртным, в том числе в присутствии ребенка, не имеет постоянного заработка.

Она неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию сына, однако на путь исправления не встала.

В октябре 2022 года в ходе рейдовых мероприятий органов системы профилактики мать отсутствовала по месту проживания. В это время она выпивала со своими знакомыми, фактически оставив 2-летнего мальчика одного в квартире. С учетом сложившихся обстоятельств орган опеки передал ребенка в ГКУЗС «Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики».

В итоге суд ограничил мать в родительских правах до исправления ситуации в семье и взыскании с нее алиментов.

В настоящее время ребенок находится в приемной семье под опекой.

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Ольга Сурикова