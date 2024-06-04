В Севастополе троллейбус наехал на девушку

Сегодня днем на площади 50-летия СССР водитель троллейбуса нарушил запрещающий сигнал светофора и наехал на пешехода. 18-летняя девушка хоть и переходила по обозначенному регулируемому пешеходному переходу, но двигалась также на запрещающий сигнал светофора, справа налево по ходу движения троллейбуса.

В результате девушка получила телесные повреждения и была доставлена в городскую больницу. По факту дорожной аварии проводится проверка.

В Госавтоинспекции напоминают, что желтый сигнал также запрещает движение, как и красный. Двигаться можно только тогда, когда водители не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению. Пешеходы, которые находятся на проезжей части, должны освободить ее, а если это невозможно — остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.

Фото: Управление МВД России по г. Севастополю