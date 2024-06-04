ООО «Таврия» не выплатило сотруднице зарплату в 120 тыс. рублей

Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя провела мониторинг судебных решений о взыскании заработной платы. Было установлено, что ООО «Таврия» не выплатило бывшей сотруднице более 120 тыс. рублей заработной платы за период с августа по ноябрь 2022 года. Судебное решение по ее иску вступило в законную силу, но предприятие его не исполнило и потратило деньги на иные нужды.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, и по итогам было возбуждено уголовное дело. В результате задолженность по заработной плате была полностью выплачена.