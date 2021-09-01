ГАИ разыскивает очевидцев ДТП, в котором сбит пешеход на улице Загородная Балка

Автомобиль неустановлен

В Севастополе ночью 18 августа на улице Загородная Балка, в районе дома № 1 «Г», произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Неустановленный водитель сбил человека и скрылся с места аварии.

ДТП произошло в 3 часа ночи. Пострадавший был доставлен в городскую больницу.

ГАИ просит откликнуться очевидцев и свидетелей данного происшествия и позвонить по телефонам дежурной части: 73 84 00, 73 84 01 или группы розыска – 73 84 28.

Напомним, не так давно ГАИ разыскивало очевидцев ДТП, в котором была сбита пожилая женщина.

Ольга Сурикова