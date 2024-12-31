В Крыму можно будет увидеть северное сияние в новогоднюю ночь

По словам научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова, 29 декабря были зафиксированы сильнейшие вспышки на Солнце, которые продолжают происходить и в настоящее время. Эти солнечные вспышки вызывают выброс частиц, взаимодействующих с магнитным полем Земли, что может привести к появлению красивого светового явления — северного сияния.

Назаров отметил, что такое зрелище в Крыму — редкость, и его наблюдение станет настоящим подарком для жителей и туристов. Ученый призвал всех желающих не упустить возможность увидеть это природное чудо в новогоднюю ночь, когда небо будет особенно темным и ясным.

Северное сияние, или аврора, представляет собой потрясающее зрелище, когда небо наполняется яркими цветами — от зеленого до фиолетового. Это может стать незабываемым моментом для всех, кто встретит Новый год на полуострове.

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Кристина Ветер