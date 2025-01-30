Женщина дважды за день вызывала полицию после нападения сожителя

56-летняя местная жительница с сожителем распивали алкоголь. Когда душевные разговоры переросли в конфликт, мужчина ударил даму по лицу. Женщина позвонила в полицию, а сожитель скрылся.

Полиция нашла 38-летнего севастопольца и опросила его.

Обидевшись за свою любимую за звонок полиции, мужчина вернулся домой и начал душить женщину, угрожая расправой. Когда он заметил, что жертва теряет сознания от удушения, он испугался и снова покинул квартиру.

Дама вновь обратилась в полицию, опасаясь за свою жизнь.

Подозреваемый задержан. Ему грозит до двух лет лишения свободы.