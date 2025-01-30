В Севастополе выделили более 4 млн. рублей девятерым пострадавшим во время теракта на Учкуевке

Из резервного фонда Правительства Севастополя выделено еще 4 млн 200 тыс. рублей для выплат девятерым пострадавшим во время теракта на Учкуевке. Такое решение было принято сегодня на заседании Правительства Севастополя.

Подать заявление о единовременных денежных выплатах во время теракта на Учкуеве можно в течение календарного года, до 22 июня 2025 года.

Таким образом, еще девять человек получат компенсации: пять человек с травмами средней тяжести — по 600 тысяч рублей и 4 человека с легкими травмами — по 300 тысяч рублей.