Будущим водителям могут разрешить сдавать экзамен в автошколе экстерном

В Госдуме предложили сдавать экзамены на получение водительских прав экстерном после 30 часов практических занятий, а также разрешить сдавать экстерном теоретическую часть без обязательного посещения занятий в автошколе.

Это позволит будущим водителям самостоятельно готовиться к экзаменам, а также сэкономить деньги (средняя стоимость обучения в автошколе составляет 25 000 рублей в России, в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов стоимость достигает 50 000 рублей, в Севастополе — от 35 000 рублей).

На качество вождения это не повлияет, так как граждане, которые готовятся самостоятельно, будут обязаны сдавать те же экзамены, что ученики, которые посещают занятия офлайн.