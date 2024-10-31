Где в Севастополе не будет света 1 ноября — список адресов

«Севкор» публикует полный список адресов, где именно в Севастополе произойдет отключение электроэнергии 1 ноября.

с 09:00 до 14:00

ул. Тараса Шевченко, 18-Б,24,12-18(чет).

с 09:00 до 17:00

с. Орловка

СНТ «Чайка», 111;

ул. Вишневая, 16;

СНТ «Чайка-1», 2, 12, 16, 24-32(чет), 44, 52, 56 , 6, 119-А, 13, 23-25(нечет), 29, 53-55(нечет), 67, 79, 111;

Качинское шоссе, 36/55,36/47,36/96,36/134,36/10,36/193,36/95.

с 09:00 до 17:00 на 1- 1,5 часа

СОАО «Севастопольский», 219,243,346,185;

ул. Чернореченская, 128.

ул. Бородинская, 4-20(чет),1-41(нечет);

ул. Лазаревская, 15-В/2,15-А,15-Б;

ул. Орловская, 4-34(чет),3-11(нечет);

ул. Якутская, 26-32(чет).

ул. Муромская, 170-А, 158-А, 182-А, 136-А, 154-А, 91-А, 91, 111-1139(нечет), 129-131(нечет), 141,14.

ул. Ромашковая, 44-А,36,44-46(чет),1283;

проезд Ромашковый, 11-А,11.

ул. Генерала Саймонова, 30-А, 40-А, 42-А, 2-А, 4-А, 6-А, 8-А, 1-9(нечет), 17-21(нечет), 33, 37, 41-51(нечет);

ул. Горпищенко,93-А,95-А/2,97-А,97-А/1,109/5.

с. Штурмовое

ул. Героев Революции, 100,1060,5-А,17-А,3-21(нечет);

ул. Коминтерна, 4-10(чет),1-А,1-15(нечет);

ул. Поворотная, 20-А,2/2,12-14(чет),20,78,3-А,33-А,19-А,19-Б,2/1,1-21(нечет),27;

туп. Поворотный, 4-А, 30-А, 32-А, 6-34(чет), 42, 23-Б, 5/1, 1-15(нечет), 68-А, 10-Б/2, 64-74(чет), 35-А, 23-Б, 33-А, 29-35(нечет);

пер. Ноябрьский, 2-6(чет),1-А,5-А,3-7(нечет);

пер. Коминтерна, 6,3-А,3;

ул. Придорожная, 2-А,4-А.

р-н Северной стороны

ул. Богданова, 2-8(чет),1-А,9-А,9-Б,7-А,7-Б,3,7;

ул. Дорофея Кошубы, 7-21(нечет);

ул. Кряжева, 4-А,2-6(чет),1-5(нечет),59-А,61-А;

ул. Серафимовича, 2-18(чет),1-13(нечет);

ул. Цимлянская, 4-А,4-16(чет),1-7(нечет),15;

ул. Циолковского, 3-5(нечет).

ул. Челюскинцев, 118-132(чет),67;

ЗАО «Софьи Перовской», 618 , 8-14(чет), 20, 24, 28, 452, 474, кад.2291, 711(нечет), 23-25(нечет), 33-35(нечет), 47.

ул. Загордянского, 2-А,2-14(чет),3-7(нечет),35.

проезд Кряжева, 3-7(нечет);

ул. Некрасова, 22-62(чет),51-61(нечет);

ул. Переяславская, 79-95(нечет);

ул. Александера, 53;

ул. Мазуренко, 34-44(чет).

ул. Волочаевская, 2-24(чет),5-33(нечет);

ул. Казарского, 8-48(чет),15-55(нечет);

ул. Каховская, 2,5;

ул. Потемкинцев, 4-10(чет),1-15(нечет);

ул. Тельмана, 5;

ул. Чехова, 12-42(чет),9-29(нечет);

ул. Смоленская, 12-14(чет),22,15-29(нечет).

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер