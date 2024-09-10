Жара не спешит уходить из Севастополя

В понедельник, 10 сентября, в Севастополе ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер – южный. Скорость ветра — 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 18-20 градусов, а днем поднимется до 27-29 градусов тепла.

На следующий день, 11 сентября, также прогнозируется переменная облачность без дождей. В течение ночи ветер изменится на восточный, а днем на западный направление со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит примерно 19-21 градус, а днем поднимется до 28-30 градусов.

13 сентября, в среду, ожидается переменная облачность. Ночью осадков не предвидится, однако утром и днем ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер будет дуть сначала с востока, затем с запада со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет около 19-21 градуса, а днем поднимется до 27-29 градусов.

Дарья Тимофеева

Фото: Анна Корнилова