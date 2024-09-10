Ночью над девятью регионами России сбили 144 беспилотника

В ночь на 10 сентября украинские дроны нанесли удар по девяти российским областям, включая Московскую, Белгородскую и Воронежскую.

Из общего числа беспилотников, 144 были сбиты. Это стало самым массированным нападением за всю историю. Согласно информации Министерства обороны, за ночь на 10 сентября 144 дрона были сбиты силами ПВО над девятью российскими регионами.

Наибольшее количество аппаратов было уничтожено над Белгородской областью — 72. Затем следуют Подмосковье с 20 сбитыми дронами, Курская область с 14 падениями, Тульская с 13, Брянская с восьмью, Калужская с семью, Воронежская с пятью, Липецкая с четырьмя и Орловская с одним уничтоженным аппаратом.

Сообщал губернатор Андрей Воробьев, что в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна были сбиты 14 дронов. В результате атаки в Раменском погибла женщина в возрасте 46 лет, а также трое человек получили ранения. Квартиры на уровне 11–12 этажей загорелись в Спортивном проезде, и движение по Каширскому шоссе было приостановлено из-за падения беспилотного аппарата.

Нынешняя атака является одной из самых массированных с момента начала военной операции. Больше всего дронов было уничтожено лишь в ночь на 1 сентября, когда Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении 158 беспилотников, большая часть из которых была обезврежена над Курской и Брянской областями.

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Дарья Тимофеева