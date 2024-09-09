Теперь на OZONе все желающие могут увидеть, что вы купили

Все желающие смогут увидеть ваше имя и фамилию, какой товар вы приобрели и какие оценки поставили.

OZON заявляет, что это сделано «чтобы люди могли вдохновляться отзывами и покупками других людей».

Посмотреть отзывы может каждый, но вы имеете возможность разместить отзыв анонимно.

Как пояснили в Ozon, в публичный профиль не подтянулись отзывы на товары из категорий: 18+, бельё, домашняя одежда и чулочно-носочные изделия, электронные сигареты, кальяны, витамины и БАДы, медицинские изделия, средства реабилитации, товары для женской гигиены, гинекологические и урологические товары.

Покупки по умолчанию видны всем, но их можно скрыть в настройках (только в приложении) — убрав галочку «публичный профиль». Также можно выбрать, какие отзывы оставить, а какие скрыть.

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Анна Левина