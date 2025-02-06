Зеленский ввел санкции против музея-заповедника «Херсонес Таврический»

Украинские СМИ сообщают, что Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении трех музеев полуострова – музея-заповедника «Херсонес Таврический», Центрального музея Тавриды в Симферополе и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи.

Это означает блокировку активов, ограничение торговых операций, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества Украины.

Зеленский также ввел ограничения против директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, главного хранителя музейной коллекции Эрмитажа Светланы Адаксиной и некоторых других сотрудников.

Фото Анны Корниловой