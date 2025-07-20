Зеленский — объявил о готовности к третьему раунду переговоров на следующей неделе

В мире
20-07-2025
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что динамику встреч нужно увеличивать. Последний раз стороны встречались больше месяца назад — 2 июня.

По его словам, провести новую встречу российской стороне предложил секретарь СНБО Рустем Умеров. Он руководил украинской делегацией на прошлых переговорах.

Ожидается, что на новых переговорах делегации обсудят меморандумы и продолжение обменов пленными.

«Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня», — сказал Зеленский.

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Ольга Сурикова