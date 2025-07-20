Около 20 поездов задерживаются в Крымском направлении

Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

При этом, как сообщает РЖД, 132 поезда следуют с задержками от 33 минут до 15 часов из-за ЧП на станции Лихая в Ростовской области.

Поезда проходят место происшествия со сниженной скоростью. 37 составов уже прибыли в конечные пункты.

В Крым опаздывает 8 поездов.

Из Крыма 12 поездов.

Время задержки в пути может измениться.

Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону горячей линии

8 (800)775-54-53.

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Ольга Сурикова