С 2022 года вступают изменения в закон о госзакупках

8 — 9 декабря 2021г. Севастополь.

АНО ДПО «Академия Контрактных Отношений» приглашает Вас пройти повышение квалификации по программе «Изменения контрактной системы в 2022 году» в объеме 16 часов с выдачей удостоверения о повышении о квалификации установленного образца.

✅Место проведения: гостиница «Севастополь»

✅Стоимость и условия участия: 17000 рублей (включает методические материалы в электронном виде, кофе-брейки).

✅Все слушатели получают право на посещение мероприятий XVII Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» в 2022 году по специальным приглашениям

Регистрация на сайте www.ako-goszakaz.ru

По организационным вопросам просьба обращаться в Представительство Академии по ЮФО в г. Севастополе.

Контактное лицо по вопросам участия:

Василенко Александр Геннадьевич, +7 978 811 09 77

В связи с необходимостью соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора к заполняемости помещения, количество мест ограничено.