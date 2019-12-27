Завтра в Севастополе торжественно откроют парк «Учкуевка» (как доехать)

28 декабря в Севастополе после реконструкции торжественно откроют парк «Учкуевка».

Для тех, кто собирается приезжать в парк на автомобиле, с правой стороны парка (по ходу движения к набережной, автомобильная дорога «Подъезд к п. Кача – СТ «Яркий Берег») организована парковка более чем на 130 машино-мест.

Также организованы карманы для парковки на автомобильной дороге «Подъезд к п. Кача – СТ «Яркий Берег», на автомобильной дороге «Подъезд к пляжу Учкуевка» и на ул. Челюскинцев.

С площади Захарова до парка можно доехать на автобусах № 36, № 46, № 48, № 52, № 42, № 62, № 45, № 106, № 51. Выходить нужно на остановке общественного транспорта «Интернат».

По материалам пресс-службы правительства Севастополя