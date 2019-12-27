В Троицкой бухте завершают ремонт причала

В Троицкой бухте завершаются реконструкционные работы причала №65. К концу года он будет готов.

Рабочим осталось установить только световые опоры на солнечных батареях.

По словам директора Департамента капитального строительства Иллариона Гапционова в этом году отремонтировано два объекта, остальные причальные сооружения, а это еще 10 пирсов и причалов находятся в стадии проектирования.

Причал в Троицкой бухте предназначен для швартовки пассажирских катеров.

Общая площадь реконструируемого участка составила 376,6 кв.м. Длина причальной части – 40,65 метров, ширина – 7 метров.

Илларион Гапицонов отметил, что из-за внесенных изменений в градостроительный кодекс летом этого года, все гидросооружения относят теперь к категории особо сложных объектов. Нововведение влечет за собой ужесточение госэкспертизы, неоднократную корректировку проводимых изысканий и соответственно увеличивает в разы стоимость проектирования.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)