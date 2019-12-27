В Севастополе грабитель украл из гостиницы кассовый ящик

В севастопольской гостинице мужчина попытался украсть кассовый ящик с 10 тысячами рублей. Злоумышленника задержали.

На место происшествия прибыл наряд полиции. Полицейские выяснили, что в вечернее время на ресепшене на некоторое время без присмотра остался кассовый ящик, в котором хранилось около 10000 рублей.

Пока администратор отлучился, злоумышленник схватил ящик и попытался тайком вынести его из здания. Но его заметил сотрудник гостиницы. Подозреваемый убежал, а похищенный ящик бросил на одной из улиц города.

Позже подозреваемого задержали, им оказался 21-летний мужчина, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж.

По статье «Грабеж» ему грозит до четырех лет лишения свободы.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю

Фото: bsu-az.org