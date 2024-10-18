Завершили благоустройство скверов в Любимовке и Солнечном

Севастопольцам сообщили приятную новость – два сквера в поселке Солнечный и Любимовска уже сданы и местные жители смогут с комфортном отдыхать.

Жители города сами выбрали 10 общественных пространств для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

И вот в поселке Солнечный новый сквер уже сдан – там есть детские и спортивные площадки, озеленение.

Сквер у мемориала «Погибшим односельчанам» в Любимовке также завершен. Организованы зоны для отдыха, установлены урны и скамейки, проведена санитарная обрезка зелени и посадка новых растений.

Работы продолжаются в селе Вишневое, где благоустраивают территорию у Дома культуры. Планируется создание пешеходных дорожек, скамеек, зон отдыха и посадка новых кустарников. Завершение работ запланировано до конца года по поручению губернатора.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер