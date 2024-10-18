Список адресов, где в Севастополе не будет света 19 и 20 октября

На выходных запланировано очередное отключение света. «Севкор» сообщает, где именно это произойдет.

19 октября

с 09:00 до 12:00

ул. Вакуленчука, 7, 9, 11;

ул. Репина, 14-24(чет), 23.

20 октября

с 09:00 до 12:00

ул. Комсомольская, 96-А, 86-96(чет), 77-103(нечет);

ул. Карла Либкнехта, 58, 49, 55;

ул. Западная, 2-4(чет), 1-7(нечет);

ул. Волынская, 24-1, 2-30(чет), 11-21(нечет);

ул. Гармаша, 90-92(чет), 111-117(нечет);

ул. Героев Севастополя, 54, 58-60(чет), 64-66(чет);

ул. Матроса Кошки, 8-40(чет), 2490;

ул. Островского, 114-116(чет), 85/2, 85-87(нечет), 71-75(нечет), 96-126(чет), 77-81(нечет), 89-97(нечет);

пер. Юферова, 2-14(чет), 1-23(нечет);

ул. Севская, 15-19(нечет).

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер