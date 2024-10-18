Список адресов, где в Севастополе не будет света 19 и 20 октября

На выходных запланировано очередное отключение света. «Севкор» сообщает, где именно это произойдет.
19 октября
с 09:00 до 12:00
ул. Вакуленчука, 7, 9, 11;
ул. Репина, 14-24(чет), 23.
20 октября
с 09:00 до 12:00
ул. Комсомольская, 96-А, 86-96(чет), 77-103(нечет);
ул. Карла Либкнехта, 58, 49, 55;
ул. Западная, 2-4(чет), 1-7(нечет);
ул. Волынская, 24-1, 2-30(чет), 11-21(нечет);
ул. Гармаша, 90-92(чет), 111-117(нечет);
ул. Героев Севастополя, 54, 58-60(чет), 64-66(чет);
ул. Матроса Кошки, 8-40(чет), 2490;
ул. Островского, 114-116(чет), 85/2, 85-87(нечет), 71-75(нечет), 96-126(чет), 77-81(нечет), 89-97(нечет);
пер. Юферова, 2-14(чет), 1-23(нечет);
ул. Севская, 15-19(нечет).
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Кристина Ветер