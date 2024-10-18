Есть такое место: отправляемся на самую мистическую гору

Для любителей пеших прогулок по горно-лесным тропам и природным достопримечательностям полуострова, «Севкор» подготовил рубрику «Есть такое место», где мы будем рассказывать об интересных достопримечательностях и маршрутах.

Сегодня мы отправимся в самое загадочное и мистическое место – на гору Бойка.

С виду никогда не скажешь, что на обыкновенной, казалось бы, горе происходят странные вещи.

Гора Бойка находится в Бахчисарайском районе, в 12 км к востоку от села Соколиного, и является частью Главной гряды Крымских гор. Бойка имеет высоту около 1,450 метров над уровнем моря

Район имеет богатую историю, и на горе находятся руины древних построек, что добавляет ей таинственности.

На склонах горы и в ее окрестностях были найдены следы древних цивилизаций. Археологические находки, такие как остатки поселений и артефакты, свидетельствуют о том, что эта территория была населена с древних времен.

Для некоторых людей гора Бойка является местом силы и духовного очищения. Паломники и искатели приключений приезжают сюда для медитации и самопознания, что также создает ауру мистики вокруг этого места.

«Проверено на себе. Как только я хочу неких обновлений, внутренних трансформаций, я иду на Бойка. Не всегда эти трансформации происходят комфортно. Например, после одного из таких посещений мы расстались с мужем, хотя до этого ничего развод не предвещало. Было больно. Но спустя пару месяцев я встретила действительно «своего человека», — поделилась своей историей инструктор по йоги Виктория.

Ребята джиперы тоже испытали на себе характер этой горы.

«Мы уже точно знаем, если едем на Бойка, готовь лебедку. Обязательно кто-то из группы или сломается, или перевернется. Такое происходило не раз. Был случай, когда застряли почти до утра, а у одного из наших членов команды начался приступ эпилепсии. Перепугались страшно», — рассказали севастопольские джиперы.

Бывалые, а особенно те, кто занимаются духовными практиками, рекомендуют совершать маршрут по горе с определенным запросом на жизнь. Мысленно обратиться к высшим силам, чтобы получить ответ на волнующий вопрос. Он придет потом в виде озарения, как будто вы и сами обо всем догадались.

Не стоит намеренно шутить с духами горы, вызывая их, ерничая. Не стоит думать о негативных событиях. Постарайтесь насладиться природой, отпустить все мысли и довериться этому месту силы, а по завершению маршрута поблагодарить.

Фото Википедия, Павел Можаев

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Кристина Ветер