Завершен важный участок сухопутного коридора в Крым

Сейчас сухопутный коридор уже соединил Черное и Азовское моря.

Президент России Владимир Путин в среду по видеоконференцсвязи открыл 71-километровый участок автодороги Новотроицкое – Чаплынка в Херсонской области, который является важнейшей частью сухопутного автомобильного маршрута в Крым через новые регионы.

«Это небольшой участок дороги – 71 километр. Тем не менее, он решает самую главную стратегическую задачу: с завершением этого участка полностью сформирован сухопутный маршрут из южных и центральных регионов нашей страны по северу Азовского моря до Крыма и обратно», — доложил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Эта дорога соединила Азовское море с Черным и будет продолжаться дальше. Этот стабильный сухопутный маршрут играет очень важную роль для пассажирского и грузового сообщения с Крымом.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия открыла сухопутный коридор в Крым.

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города