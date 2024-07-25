В Севастополе восстановили право жителей СНТ  на тишину и покой

На прошедшей сессии заксобрания Севастополя внесены изменения в закон об обеспечении тишины и покоя граждан.

Данным решением определили территории СНТ в качестве защищаемых от воздействия шума.

По словам парламентария Елены Глотовой, в адрес комитета по образованию, науке, культуре и спорту неоднократно поступали обращения, в которых жители просили законодательно оградить их от постоянного шума, производимого при выполнении земляных, ремонтных, строительных в любое время суток, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Принятие законопроекта позволит обоснованно применять меры административного воздействия к нарушителям, а жители СНТ смогут претендовать на тишину, наравне со всеми жителями Севастополя.

Напомним, ранее были приняты поправки в региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Севастополя», которым было запрещено выступление музыкальных коллективов в центре города в определенное время.

Ольга Сурикова

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