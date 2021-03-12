В Севастопольском заксобрании прошло первое заседание молодежного парламента

Напутствовали юных депутатов спикер Владимир Немцев и вице-губернатор Игорь Михеев.

В Заксобрании Севастополя состоялось первое заседание Молодежного парламента.

«От имени всего депутатского корпуса поздравляю вас со столь значимым этапом в вашей профессиональной и общественной деятельности, с избранием в депутаты Молодежного парламента при Законодательном Собрании города Севастополя, – сказал Владимир Немцев. – Молодежный парламент – уникальная площадка для юных жителей Севастополя проявить свои знания, реализовать свои планы и идеи, донести от имени молодежи предложения и быть услышанными. А для нас – это возможность понимать, чем живет подрастающее поколение и находить наилучшие формы взаимодействия на благо нашего города-героя. Вы свежим взглядом сможете оценить существующие городские проблемы, поможете выявить новые и способствовать их решению».

Молодые парламентарии единогласно избрали председателем молодежного парламента Андрея Царикова. Также в ходе заседания избрали трех заместителей председателя, представителя севастопольской молодежи в общественной молодежной палате при Государственной Думе РФ и определили руководителей двух рабочих комиссий.

«В Севастополе существует множество общественных движений, в том числе молодежных, думаю, что наш парламент может стать связующим звеном между активистами и органами законодательной и исполнительной власти, тем более многие депутаты молодежного парламента уже сейчас активно работают с молодежью и прекрасно понимают ее потребности», – отметил депутат молодежного парламента, заместитель главного редактора издания «Севкор» Дмитрий Островский .

В состав молодёжного парламента входит 24 депутата из волонтёрских объединений, общественных организаций, студенческих и молодежных советов, молодые преподаватели, а также представители молодёжного парламента первого созыва, столько же человек вошли в резерв.

Андрей Вознесенский

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Севастополя