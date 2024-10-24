Запомните, какие грибы в Севастополе внесены в Красную книгу

Во время грибного сезона, который вовсю стартовал в Крыму и Севастополе, работники Севприроднадзора напоминают, что 19 видов грибов попадают в Красную книгу.

Их сбор и уничтожение наказывается административным штрафом в размере от 2 500 до 5 000 рублей.

За повреждение — помимо административной, предусмотрена и уголовная ответственность.

Также не стоит забывать, что все грибы на Крымском полуострове считаются условно съедобными, так как способны накапливать тяжелые металлы и расти на загрязненных почвах.

Будьте осторожны во время сбора грибов. А также запомните, какие грибы в Красной книге.

В этот список попадают:

Трюфель летний

Мухомор Цезаря

Мухомор шишкообразный

Мухомор Виттадини

Лейкопаксилус трехцветный

Боровик темно­-каштановый

Моховик неопушенный

Боровик галльский

Боровик красивоокрашенный

Болет красно-желтый

Сатанинский гриб

Масленок Беллини

Решеточник красный

Клавариодельфус пестиковый

Трутовик лакированный

Гериций коралловидный

Груздь золотисто-желтый

Груздь лиловеющий

Болетопсис серый

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Кристина Ветер