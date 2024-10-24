Запомните, какие грибы в Севастополе внесены в Красную книгу

Во время грибного сезона, который вовсю стартовал в Крыму и Севастополе, работники Севприроднадзора напоминают, что 19 видов грибов попадают в Красную книгу.
Их сбор и уничтожение наказывается административным штрафом в размере от 2 500 до 5 000 рублей.
За повреждение — помимо административной, предусмотрена и уголовная ответственность.
Также не стоит забывать, что все грибы на Крымском полуострове считаются условно съедобными, так как способны накапливать тяжелые металлы и расти на загрязненных почвах.
Будьте осторожны во время сбора грибов. А также запомните, какие грибы в Красной книге.
В этот список попадают:
Трюфель летний
Мухомор Цезаря
Мухомор шишкообразный
Мухомор Виттадини
Лейкопаксилус трехцветный
Боровик темно-каштановый
Моховик неопушенный
Боровик галльский
Боровик красивоокрашенный
Болет красно-желтый
Сатанинский гриб
Масленок Беллини
Решеточник красный
Клавариодельфус пестиковый
Трутовик лакированный
Гериций коралловидный
Груздь золотисто-желтый
Груздь лиловеющий
Болетопсис серый
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Кристина Ветер