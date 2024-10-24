Где в Севастополе не будет света 25 октября

25 октября в некоторых районах Севастополя снова запланировано отключение электроэнергии. «Севкор» публикует полный список адресов, где не будет света.
Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:
с 09:00 до 15:00
с. Родное
ул. Балаклавская, 30;
КСП «Память Ленина», 4.
ул. Балаклавская, 30;
КСП «Память Ленина», 4.
с 08:30 до 17:30
ул. Ручьевая, 13;
ул. Воронежская, 18,21-27(нечет),31.
ул. Ручьевая, 13;
ул. Воронежская, 18,21-27(нечет),31.
с 09:00 до 16:00
ул. Коралловая, 26-А, 98-А, 96-А, 92-Б, 96-Б, 94-Б, 77-А, 69-А, 105-А, 15, 67-69(нечет), 73-75(нечет);
ул. Ректорская, 9;
ул. Университетская, 68;
ул. Мусонная, 106-А,106.
ул. Коралловая, 26-А, 98-А, 96-А, 92-Б, 96-Б, 94-Б, 77-А, 69-А, 105-А, 15, 67-69(нечет), 73-75(нечет);
ул. Ректорская, 9;
ул. Университетская, 68;
ул. Мусонная, 106-А,106.
с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа
ул. Евгения Алисова, 1,5,25.
ул. Пролетарская, 39-А,35/2,37/2,29-37(нечет);
ул. Сейнерская, 4-16(чет),1-19(нечет);
пер. Рыбный, 2,6;
пер. Сейнерский, 2-6(чет),1-5(нечет),19;
ул. Камышовая, 2.
ул. Композитора Боголепова, 22-Б,22-А,12-14,20,24,36,40,44,37-А,30,35-37, 1291,
1299;
ул. Геннадия Черкашина, 8-12(чет),24,30-42(чет),1106,3-А,3-7(нечет),15,87;
туп. Хвойный, 4-6(чет),5;
ул. Григория Поженяна, 12-22(чет),1,17-25(нечет),31;
СНТ «Победа», 4,8-16,1074,1312,3-5,11-13,19,1123,806;
ул. Эдуарда Асадова, 12,20-28(чет),9,13,21;
пер. 1-й Хвойный, 4-18(чет),3;
Камышовое шоссе, 642,652,684,1258,661,665,669;
пер. 2-й Хвойный, 2-А,3;
ул. Поэта Сельвинского, 4,8,16-22(чет),26,19/2,3-9(нечет),13-21(нечет);
ул. Петра Градова, 8,20,24,28-30(чет),676,1118,21-А,9,13-19(нечет),23,27,35;
ул. Писателя Аверченко, 12-14(чет),28,32,17-19(нечет);
ул. Журналиста Хамадана, 19.
ул. Тараса Шевченко, 56-А/1, 44-А;
ул. Маринеско Александра, 20/12,20/4,20-23,11,27;
СНТ «Рыбак-5», 104,140,148,182,314,131-А,131-А,131-А,124,303,303;
ул. Июньская, 64;
ул. Орхидейная, 15,35;
пер. Снежный, 1105.
СНТ «Деонис», 2-12(чет),20,24,1-11(нечет),23-25(нечет).
СНТ «Колос», 68.
СНТ «Ветеран», 4-8(чет),16,22,56,1,9-11(нечет),17,27,53;
СНТ «Лесная Поляна», 1;
СНТ «Топливник», 28,44,60,72,75,78,79/59,69,77,97.
ул. Евгения Алисова, 1,5,25.
ул. Пролетарская, 39-А,35/2,37/2,29-37(нечет);
ул. Сейнерская, 4-16(чет),1-19(нечет);
пер. Рыбный, 2,6;
пер. Сейнерский, 2-6(чет),1-5(нечет),19;
ул. Камышовая, 2.
ул. Композитора Боголепова, 22-Б,22-А,12-14,20,24,36,40,44,37-А,30,35-37, 1291,
1299;
ул. Геннадия Черкашина, 8-12(чет),24,30-42(чет),1106,3-А,3-7(нечет),15,87;
туп. Хвойный, 4-6(чет),5;
ул. Григория Поженяна, 12-22(чет),1,17-25(нечет),31;
СНТ «Победа», 4,8-16,1074,1312,3-5,11-13,19,1123,806;
ул. Эдуарда Асадова, 12,20-28(чет),9,13,21;
пер. 1-й Хвойный, 4-18(чет),3;
Камышовое шоссе, 642,652,684,1258,661,665,669;
пер. 2-й Хвойный, 2-А,3;
ул. Поэта Сельвинского, 4,8,16-22(чет),26,19/2,3-9(нечет),13-21(нечет);
ул. Петра Градова, 8,20,24,28-30(чет),676,1118,21-А,9,13-19(нечет),23,27,35;
ул. Писателя Аверченко, 12-14(чет),28,32,17-19(нечет);
ул. Журналиста Хамадана, 19.
ул. Тараса Шевченко, 56-А/1, 44-А;
ул. Маринеско Александра, 20/12,20/4,20-23,11,27;
СНТ «Рыбак-5», 104,140,148,182,314,131-А,131-А,131-А,124,303,303;
ул. Июньская, 64;
ул. Орхидейная, 15,35;
пер. Снежный, 1105.
СНТ «Деонис», 2-12(чет),20,24,1-11(нечет),23-25(нечет).
СНТ «Колос», 68.
СНТ «Ветеран», 4-8(чет),16,22,56,1,9-11(нечет),17,27,53;
СНТ «Лесная Поляна», 1;
СНТ «Топливник», 28,44,60,72,75,78,79/59,69,77,97.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Кристина Ветер