Где в Севастополе не будет света 25 октября

25 октября в некоторых районах Севастополя снова запланировано отключение электроэнергии. «Севкор» публикует полный список адресов, где не будет света.

Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 15:00

с. Родное

ул. Балаклавская, 30;

КСП «Память Ленина», 4.

ул. Балаклавская, 30;КСП «Память Ленина», 4.

с 08:30 до 17:30

ул. Ручьевая, 13;

ул. Воронежская, 18,21-27(нечет),31.

ул. Ручьевая, 13;ул. Воронежская, 18,21-27(нечет),31.

с 09:00 до 16:00

ул. Коралловая, 26-А, 98-А, 96-А, 92-Б, 96-Б, 94-Б, 77-А, 69-А, 105-А, 15, 67-69(нечет), 73-75(нечет);

ул. Ректорская, 9;

ул. Университетская, 68;

ул. Мусонная, 106-А,106.

ул. Коралловая, 26-А, 98-А, 96-А, 92-Б, 96-Б, 94-Б, 77-А, 69-А, 105-А, 15, 67-69(нечет), 73-75(нечет);ул. Ректорская, 9;ул. Университетская, 68;ул. Мусонная, 106-А,106.

с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

ул. Евгения Алисова, 1,5,25.



ул. Пролетарская, 39-А,35/2,37/2,29-37(нечет);

ул. Сейнерская, 4-16(чет),1-19(нечет);

пер. Рыбный, 2,6;

пер. Сейнерский, 2-6(чет),1-5(нечет),19;

ул. Камышовая, 2.



ул. Композитора Боголепова, 22-Б,22-А,12-14,20,24,36,40,44,37-А,30,35-37, 1291,

1299;

ул. Геннадия Черкашина, 8-12(чет),24,30-42(чет),1106,3-А,3-7(нечет),15,87;

туп. Хвойный, 4-6(чет),5;

ул. Григория Поженяна, 12-22(чет),1,17-25(нечет),31;

СНТ «Победа», 4,8-16,1074,1312,3-5,11-13,19,1123,806;

ул. Эдуарда Асадова, 12,20-28(чет),9,13,21;

пер. 1-й Хвойный, 4-18(чет),3;

Камышовое шоссе, 642,652,684,1258,661,665,669;

пер. 2-й Хвойный, 2-А,3;

ул. Поэта Сельвинского, 4,8,16-22(чет),26,19/2,3-9(нечет),13-21(нечет);

ул. Петра Градова, 8,20,24,28-30(чет),676,1118,21-А,9,13-19(нечет),23,27,35;

ул. Писателя Аверченко, 12-14(чет),28,32,17-19(нечет);

ул. Журналиста Хамадана, 19.



ул. Тараса Шевченко, 56-А/1, 44-А;

ул. Маринеско Александра, 20/12,20/4,20-23,11,27;

СНТ «Рыбак-5», 104,140,148,182,314,131-А,131-А,131-А,124,303,303;

ул. Июньская, 64;

ул. Орхидейная, 15,35;

пер. Снежный, 1105.



СНТ «Деонис», 2-12(чет),20,24,1-11(нечет),23-25(нечет).



СНТ «Колос», 68.



СНТ «Ветеран», 4-8(чет),16,22,56,1,9-11(нечет),17,27,53;

СНТ «Лесная Поляна», 1;

СНТ «Топливник», 28,44,60,72,75,78,79/59,69,77,97.

ул. Евгения Алисова, 1,5,25.ул. Пролетарская, 39-А,35/2,37/2,29-37(нечет);ул. Сейнерская, 4-16(чет),1-19(нечет);пер. Рыбный, 2,6;пер. Сейнерский, 2-6(чет),1-5(нечет),19;ул. Камышовая, 2.ул. Композитора Боголепова, 22-Б,22-А,12-14,20,24,36,40,44,37-А,30,35-37, 1291,1299;ул. Геннадия Черкашина, 8-12(чет),24,30-42(чет),1106,3-А,3-7(нечет),15,87;туп. Хвойный, 4-6(чет),5;ул. Григория Поженяна, 12-22(чет),1,17-25(нечет),31;СНТ «Победа», 4,8-16,1074,1312,3-5,11-13,19,1123,806;ул. Эдуарда Асадова, 12,20-28(чет),9,13,21;пер. 1-й Хвойный, 4-18(чет),3;Камышовое шоссе, 642,652,684,1258,661,665,669;пер. 2-й Хвойный, 2-А,3;ул. Поэта Сельвинского, 4,8,16-22(чет),26,19/2,3-9(нечет),13-21(нечет);ул. Петра Градова, 8,20,24,28-30(чет),676,1118,21-А,9,13-19(нечет),23,27,35;ул. Писателя Аверченко, 12-14(чет),28,32,17-19(нечет);ул. Журналиста Хамадана, 19.ул. Тараса Шевченко, 56-А/1, 44-А;ул. Маринеско Александра, 20/12,20/4,20-23,11,27;СНТ «Рыбак-5», 104,140,148,182,314,131-А,131-А,131-А,124,303,303;ул. Июньская, 64;ул. Орхидейная, 15,35;пер. Снежный, 1105.СНТ «Деонис», 2-12(чет),20,24,1-11(нечет),23-25(нечет).СНТ «Колос», 68.СНТ «Ветеран», 4-8(чет),16,22,56,1,9-11(нечет),17,27,53;СНТ «Лесная Поляна», 1;СНТ «Топливник», 28,44,60,72,75,78,79/59,69,77,97.

г. Инкерман

ул. Коломенская, 2-22(чет);

ул. Трубная, 2-26(чет),3-15(нечет);

пер. Трубный, 5-11(нечет).



п. ГРЭС

ул. Яблочкова, 3,20,133;

СНТ «Тепловик», 219.



Плановые ремонтные работы

