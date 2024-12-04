Запах газа в Севастополе обещают «убрать» за три часа

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о превышении содержания этилмеркаптана в природном газе, зафиксированном на газораспределительной станции «Черномортрансгаз».

Это явление может привести к появлению характерного запаха газа у жителей южной части города, однако, по словам Развожаева, угрозы для здоровья населения нет.

Этилмеркаптан используется как добавка для обнаружения утечек, так как сам природный газ не имеет запаха. Специалисты пояснили, что в случае утечки этилмеркаптан позволяет быстро выявить проблему и предотвратить возможные аварии.

Власти уверяют, что содержание вещества будет нормализовано в течение 2-3 часов.

В связи с ситуацией ГУП «Севастопольгаз» усиливает работу аварийно-диспетчерской службы, чтобы оперативно реагировать на обращения граждан и устранять возможные неудобства. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и сообщать о любых подозрительных запахах газа, чтобы специалисты могли незамедлительно реагировать на потенциальные риски.

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Кристина Ветер