Дети в Севастополе написали письма Деду Морозу

4 декабря — это особенный день, когда дети по всей стране пишут письма Деду Морозу, и севастопольские ребята не остаются в стороне!

С радостью и волнением дети сели за письма, чтобы поделиться своими мечтами, желаниями и рассказать о своих достижениях за год.

Кто-то рисует яркие картинки, кто-то добавляет стихи, а кто-то просто искренне описывает, что бы они хотели получить на Новый год.

Это возможность выразить свои чувства и поделиться с Дедушкой Морозом своими мечтами. Каждое письмо — это не только просьба о подарках, но и возможность рассказать о себе: о дружбе, о школьных успехах, о том, как они помогали родителям и заботились о домашних животных. Это время, когда дети могут проявить свою креативность и фантазию, создавая настоящие произведения искусства.

Дети знают, что Дед Мороз обязательно прочитает их письма, и это добавляет им уверенности и счастья. Ведь в каждом письме есть частичка их души и надежды на волшебство.

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Кристина Ветер